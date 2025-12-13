Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, rappresentato dal PSV, è un indicatore chiave del mercato energetico. Al 12 dicembre 2025, il valore del PSV si attesta a 0,284 €/Smc, riflettendo le attuali dinamiche di domanda e offerta. In questo articolo, analizzeremo le tendenze recenti e il contesto di mercato che influenzano il prezzo del gas oggi.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 12 Dicembre 2025, è pari a 0,284 €Smc. Questo valore è stato calcolato convertendo la quotazione media giornaliera di 30,01 €MWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 33 €MWh (circa 0,308 €Smc) a inizio mese, il prezzo si è progressivamente ridotto, scendendo sotto la soglia dei 31 €MWh (0,290 €Smc) e attestandosi oggi su livelli minimi delle ultime settimane. Quifinanza.it Regina (Confindustria): “Dl Energia in Cdm a dicembre, ci aspettiamo disaccoppiamento, oneri spalmati e stop spread TTF-PSV” - L’intervista a Regina, Presidente Confindustria per l’Energia ... energiaoltre.it

