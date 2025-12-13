Prezzo gas al metro cubo oggi

Il costo del gas al metro cubo rappresenta un indicatore chiave per monitorare le spese energetiche quotidiane. Con l’aggiornamento costante dei prezzi, è possibile avere una visione precisa dell’andamento del mercato e pianificare meglio il budget domestico. In questo articolo, analizzeremo il prezzo attuale del gas e le sue variazioni recenti.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto costa il gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e quanto può incidere sulla spesa delle famiglie. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 13 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che possono variare in base ai consumi e alla zona geografica. Quifinanza.it Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... ilgiornale.it Arera: prezzo gas tutela vulnerabili stabile (-0,6%) a novembre - Il prezzo del gas per gli utenti nel servizio di tutela della vulnerabilita' scende dello 0,6% a ... ilsole24ore.com

