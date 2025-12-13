Previsioni meteo per Avellino – 13 dicembre 2025

Il 13 dicembre 2025 ad Avellino si preannuncia una giornata con condizioni meteorologiche variabili, iniziando con nubi basse e nebbia al mattino, per poi migliorare nel pomeriggio con cieli più sereni. Ecco le previsioni dettagliate per questa data.

Ad Avellino, il 13 dicembre 2025, il mattino sarà caratterizzato da nubi basse e banchi di nebbia, che andranno gradualmente diradandosi fino a lasciare spazio a cieli poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. In serata, invece, si assisterà a un nuovo aumento della nuvolosità.Non sono previste. Avellinotoday.it

