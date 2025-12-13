‘Presto saremo in tre’ | Gabriela Chieffo incinta l’annuncio a Verissimo da Temptation alle nozze

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara annunciano con gioia l’attesa del loro primo figlio, dopo aver superato momenti difficili e crisi pubbliche. La coppia, nota per la partecipazione a Temptation Island, ha condiviso il lieto evento durante un’intervista a Verissimo, segnando una nuova fase di felicità e speranza nella loro vita.

Dalla crisi davanti alle telecamere alla gravidanza: la svolta di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Dalla tempesta emotiva di Temptation Island alla gioia più grande. Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara diventeranno genitori. L’annuncio è arrivato nello studio di Verissimo, durante l’intervista con Silvia Toffanin andata in onda sabato 13 dicembre, dove l’ex protagonista del docu-reality di Canale 5 si è presentata con il pancione e un sorriso che raccontava tutto. « Presto saremo in tre. Sono al terzo mese di gravidanza », ha rivelato Gabriela, emozionata ma consapevole, dando voce a un momento che segna una svolta profonda nella sua storia personale e di coppia. Notizieaudaci.it

