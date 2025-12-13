Premio del Molise al direttore Feltri L’Ong | Va zittito

Il Premio del Molise assegnato al direttore Feltri ha suscitato reazioni contrastanti. Un'ong ha richiesto che venga

«Uomo ad alta per-centuale di fedeltà: giornalista di vasto sapere, scrittore, saggista, opinionista; Guardiese per vocazione e adozione». Con questa motivazione, nella sala consiliare del Comune di Termoli, è stata consegnata a Vittorio Feltri «l’onorificenza del Molise e della fierezza sannita» per i suoi legami con il territorio e, precisamente, con Guardialfiera, dove per anni ha trascorso le vacanze estive in compagnia della famiglia con vista sul grande lago. Si tratta di un riconoscimento alla carriera pluridecennale di Feltri nel mondo del giornalismo libero ma anche stavolta, come ormai accade troppo spesso, c’è stato chi ha tentato di «mettere un bavaglio», chiedendo che il direttore venisse silenziato perché le sue idee non sono gradite. Ilgiornale.it

