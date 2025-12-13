Premio Azzurri d' Italia dal coach di Cecchinato al giovane nuotatore paralimpico | tutti i vincitori

La tredicesima edizione del Premio Azzurri d’Italia, tenutasi a Villa Butera a Bagheria, ha celebrato eccellenze sportive di diverse discipline. La serata ha visto premiati protagonisti come il coach di Cecchinato e un giovane nuotatore paralimpico, offrendo un’occasione di emozioni e riconoscimenti per le imprese sportive di talento.

Per una sera la sala Martorana Fumagalli di Villa Butera a Bagheria si è trasformata in un palcoscenico di sport, emozioni e storie straordinarie, grazie alla tredicesima edizione del Premio Azzurri d’Italia (organizzato dalla sezione palermitana dell’associazione presieduta da Antonio Selvaggio). Palermotoday.it

