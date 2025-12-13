Preghiera della sera 13 Dicembre 2025 | Fortifica la mia fede
In questa sera del 13 dicembre 2025, ci uniamo nella preghiera chiedendo alla Beata Maria Vergine di rafforzare la nostra fede. Con umiltà e fiducia, rivolgiamo i nostri cuori a Lei, sperando di ricevere la grazia di una fede più forte e salda, affinché possa guidarci nelle sfide quotidiane.
"Fortifica la mia fede". Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte (Don Tonino Bello).
Preghiera della sera - 13 dicembre 2025