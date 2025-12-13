Preghiera del mattino del 13 Dicembre 2025 | Lode e riconoscenza a Te

In occasione del sabato dedicato alla Beata Vergine Maria, questa preghiera del mattino del 13 dicembre 2025 invita a lodare e riconoscere la bontà di Dio. Un momento di devozione e riflessione per iniziare la giornata con gratitudine e fede, affidando il nuovo giorno alla protezione e all'intercessione della Vergine Maria.

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it Preghiera del mattino 10 Dicembre 2025: “Accompagnami Signore” - La preghiera del mattino di oggi, 10 dicembre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. lalucedimaria.it

PREGHIERA DEL MATTINO Manco spesso di misericordia verso il prossimo. Lo misuro secondo criteri di prestazione. Lo giudico dalle apparenze. Lo classifico in certe categorie. Ti prego, aiutami ad imparare come vedere gli altri con il mio cuore al di là di og - facebook.com facebook

Preghiera del Mattino SABATO 13 DICEMBRE 2025Lodi Mattutine Memoria Santa Lucia, Vergine e Martire

