Preavviso di dimissioni più lungo? Ti spettano soldi dall’azienda

Una recente sentenza del giudice del lavoro ha chiarito aspetti fondamentali riguardanti il preavviso di dimissioni e i diritti dei lavoratori. La decisione affronta questioni legate alla durata del preavviso e alle eventuali somme spettanti in caso di dimissioni, offrendo nuovi chiarimenti su contratti e clausole contrattuali.

Il giudice del lavoro, con una sentenza pronunciata lo scorso novembre, ha affrontato una serie di importanti questioni in materia di dimissioni, preavviso e validità delle clausole inserite dalle parti del contratto. In particolare, la decisione n. 1488 del tribunale di Tivoli offre spunti utili a capire quando è valida una clausola che allunga il periodo di preavviso di dimissioni. Si spiega inoltre quali sono i limiti posti dal contratto collettivo e in che modo può e deve decidere la magistratura in caso di disputa giudiziaria su questi temi. Vediamo insieme, in sintesi, i fatti e la pronuncia, perché è e sarà di orientamento giurisprudenziale per moltissimi casi analoghi o simili. Quifinanza.it

