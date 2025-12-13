Prato due domeniche all’insegna del Natale alla Castellina

Prato si prepara a vivere due domeniche all'insegna del Natale alla Castellina, con un ricco calendario di eventi pensati per coinvolgere cittadini e visitatori. Un'occasione per immergersi nell’atmosfera festiva e condividere momenti di gioia e convivialità nelle suggestive cornici della zona.

Prato, 13 dicembre 2025 – Prato accende la magia del Natale con un ricco calendario di appuntamenti alla Castellina pensati per far vivere l'atmosfera delle feste a cittadini e visitatori. Doppio appuntamento, domenica 14 e 21 dicembre, con due pomeriggi all'insegna del Natale. Entrambe le date sono state concepite come un'occasione per riunire la comunità, divertire grandi e piccine con proposte varie pensate per creare momenti sereni da condividere in famiglia. Si comincia il 14 dicembre dalle ore 16 appuntamento con " Sbruciata in piazza", in cui i visitatori potranno gustare le profumate caldarroste degli Alpini offerte dalle attività de La Castellina.

