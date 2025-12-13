Prato | agente aggredito con sedia da un detenuto alla Dogaia

Nuovo episodio di violenza nel carcere della Dogaia di Prato, dove un agente è stato aggredito con una sedia da un detenuto nel reparto collaboratori di giustizia. L'incidente si aggiunge a una serie di episodi di tensione all’interno della struttura, evidenziando le criticità legate alla sicurezza e alla gestione del personale penitenziario.

Ennesimo episodio di violenza nel carcere della Dogaia di Prato. E' successo nel reparto collaboratori di giustizia

Pestaggio nel carcere di Prato, pentito di mafia prende a seggiolate in testa un agente - Ancora una volta dentro il carcere della Dogaia di Prato, ancora una volta ai danni di un agente di polizia penitenziaria.

Aggressione al carcere di Prato, detenuto colpisce agente con uno sgabello: "Era recidivo, violenza inaccettabile" - Il segretario regionale Oliviero: "Troppi detenuti con problemi psichiatrici e a rimetterci sono sempre gli agenti"

