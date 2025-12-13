Prato | agente aggredito con sedia da un detenuto alla Dogaia
Nuovo episodio di violenza nel carcere della Dogaia di Prato, dove un agente è stato aggredito con una sedia da un detenuto nel reparto collaboratori di giustizia. L'incidente si aggiunge a una serie di episodi di tensione all’interno della struttura, evidenziando le criticità legate alla sicurezza e alla gestione del personale penitenziario.
Pestaggio nel carcere di Prato, pentito di mafia prende a seggiolate in testa un agente - Ancora una volta dentro il carcere della Dogaia di Prato, ancora una volta ai danni di un agente di polizia penitenziaria. msn.com
Aggressione al carcere di Prato, detenuto colpisce agente con uno sgabello: “Era recidivo, violenza inaccettabile” - Il segretario regionale Oliviero: “Troppi detenuti con problemi psichiatrici e a rimetterci sono sempre gli agenti” ... msn.com
#Prato Agenti della #Digos sono stati aggrediti da 15 cittadini cinesi. 2 gli agenti feriti. Gli aggressori avevano tentato un blitz contro un gruppo di lavoratori pakistani impegnati in una protesta per chiedere il riconoscimento del contratto di lavoro nell'abbiglia x.com
2023-05-15 PRATO - GIOVANE TORTURATO IN CARCERE DAI COMPAGNI DI CELLA