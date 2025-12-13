Pranzo solidale al carcere Di Lorenzo l’Ambrosini-King accanto alle detenute

Un pranzo solidale per le detenute e i loro familiari è stato organizzato nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento su iniziativa dell’area trattamentale della direzione, in collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore Ambrosini King.L’evento, realizzato in occasione. Agrigentonotizie.it

