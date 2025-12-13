Povertà abitativa e canoni calmierati | la sfida sociale del nuovo quartiere Manifattura

Il nuovo quartiere Manifattura rappresenta una sfida sociale importante, affrontando tematiche di povertà abitativa e canoni calmierati. La riqualificazione dell’area ha permesso di creare spazi verdi, nuove abitazioni e alloggi di edilizia residenziale sociale, contribuendo a migliorare la qualità di vita e a favorire un'inclusione più equa per i residenti.

«Noi abbiamo la memoria corta e dimentichiamo che cosa c'era prima, ci dimentichiamo che era un'area che andava assolutamente riqualificata, e riqualificare significa dare nuova vita, avere un parco verde, avere delle nuove abitazioni e anche degli alloggi di edilizia residenziale sociale con. Ilpiacenza.it

