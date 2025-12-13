Povertà abitativa e canoni calmierati | la sfida sociale del nuovo quartiere Manifattura

Il nuovo quartiere Manifattura rappresenta una sfida sociale importante, affrontando tematiche di povertà abitativa e canoni calmierati. La riqualificazione dell’area ha permesso di creare spazi verdi, nuove abitazioni e alloggi di edilizia residenziale sociale, contribuendo a migliorare la qualità di vita e a favorire un'inclusione più equa per i residenti.

«Noi abbiamo la memoria corta e dimentichiamo che cosa c'era prima, ci dimentichiamo che era un'area che andava assolutamente riqualificata, e riqualificare significa dare nuova vita, avere un parco verde, avere delle nuove abitazioni e anche degli alloggi di edilizia residenziale sociale con.

A #Geo su @RaiTre @Marco_europa: per rispondere alla povertà e all'isolamento, la Comunità di @santegidionews estende la sua rete di condomini protetti e solidali per persone anziane e in emergenza abitativa x.com

“A TRAPANI 204 SFRATTI NEL 2024”, INCONTRO SICET SU STRATEGIE PER L’EMERGENZA POVERTÀ ABITATIVA Leggi l'articolo: https://www.primapaginatrapani.it/a-trapani-204-sfratti-nel-2024-incontro-sicet-su-strategie-per-lemergenza-poverta-abitativ - facebook.com facebook

