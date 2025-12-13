Portiere Inter quale sarà la scelta dei nerazzurri verso la sfida contro il Genoa? L’estremo difensore vede la luce
In vista della prossima sfida contro il Genoa, l'Inter deve scegliere il portiere titolare. Tra possibili conferme e alternative, i segnali provenienti dalla porta nerazzurra sono incoraggianti. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione tra i pali in vista di questa importante partita.
Inter News 24 Portiere Inter, arrivano segnali incoraggianti dalla porta: tutti gli aggiornamenti tra i pali in vista della sfida imminente contro il Genoa. Il tema portiere Inter resta centrale nelle valutazioni della dirigenza nerazzurra, ma intanto arrivano notizie confortanti su Josep Martinez, estremo difensore spagnolo classe 1998, arrivato dal Genoa e protagonista di un periodo estremamente complesso sul piano umano prima ancora che sportivo. A fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport, che racconta come il giocatore stia gradualmente ritrovando serenità e continuità. CONDIZIONI DI MARTINEZ – «Josep Martinez sta molto meglio.
Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez investe in auto e uccide anziano in carrozzina