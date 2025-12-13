Porta la figlia a scuola travolto dalla sua Mercedes Una mamma salva la bambina l’auto si distrugge contro un muro

Un incidente si è verificato a Bologna quando un uomo di 44 anni è stato travolto dalla propria auto poco dopo aver accompagnato la figlia a scuola. L'incidente, avvenuto in via Bellombra, ha provocato gravi ferite all’uomo, che ora si trova in ospedale. La scena ha visto anche un gesto di coraggio, con una madre che ha salvato la bambina dall’auto coinvolta.

Bologna, 13 dicembre 2025 – Travolto dalla sua auto dopo avere lasciato la figlia a scuola. Un uomo di 44 anni è ricoverato in gravi condizioni, all’ ospedale Maggiore, dopo essere stato investito, poco prima delle 9, davanti a una scuola in via Bellombra, nella zona collinare della città. In base a quanto si apprende, da una prima ricostruzione della polizia locale che ha eseguito i rilievi, l’automobilista ha accompagnato a scuola la bambina ed è sceso dall’auto. Per la pendenza della strada, però, la vettura, una Mercedes, ha iniziato a muoversi e il 44enne ha tentato di fermarla, ma è stato travolto. Ilrestodelcarlino.it Porta la figlia a scuola, travolto dalla sua Mercedes. Una mamma salva la bambina, l’auto si distrugge contro un muro - Il 44enne, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maggiore, aveva tentato di fermare la corsa del veicolo, in movimento a causa de ... ilrestodelcarlino.it

