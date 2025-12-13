Porta Genova il video dell' ultimo treno

La stazione di Porta Genova, dopo 155 anni di servizio, chiude i battenti. Un treno storico ha lasciato Milano Centrale alle 9.05, segnando la fine di un'epoca e il commiato di un importante snodo ferroviario, simbolo di un lungo passato e di un cambio nel panorama dei trasporti milanesi.

La stazione chiude dopo 155 anni: un treno storico è partito da Milano Centrale alle 9.05 ed è arrivato alle 10.05, accolto da tantissimi cittadini. Ilgiorno.it Il treno a vapore per salutare Porta Genova - Partito dalla stazione Centrale di Milano il convoglio d'epoca percorre la tratta dismessa con il nuovo orario invernale delle ferrovie, che porta alla chiusura della stazione più antica della città ... rainews.it

Ultima corsa per Porta Genova: addio alla stazione più romantica (e vecchia) di Milano - Sabato 13 dicembre l’ultimo treno, da domenica 14 la chiusura al servizio ferroviario: storia, nostalgia e futuro della stazione di Milano Porta Genova. milanofree.it

Milano da Scrocco. Tom Hanks · The Polar Express. Oggi è un giorno storico per Milano: dopo oltre 150 anni, la Stazione di Porta Genova chiude per sempre. Da qui oggi è partito l’ultimo treno, salutando un luogo che ha fatto la storia della città: un treno d’ep - facebook.com facebook

1. 2. ???????? ? Sfoglia il giornale in distribuzione?? bit.ly/3MX1YCg Un tour fotografico dei migliori alberi di Natale di Milano e l’ultimo saluto a Porta Genova. Inoltre anche Eva Milano FC, il libro di Enzo Iacchetti, l’Ambrogino d’Oro e tanto altro #MiTomorrow x.com

© Ilgiorno.it - Porta Genova, il video dell'ultimo treno

La stazione di Porta Genova sarà smantellata: ecco quando e perchè

Video La stazione di Porta Genova sarà smantellata: ecco quando e perchè Video La stazione di Porta Genova sarà smantellata: ecco quando e perchè