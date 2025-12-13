Porta Genova il video dell' ultimo treno

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stazione di Porta Genova, dopo 155 anni di servizio, chiude i battenti. Un treno storico ha lasciato Milano Centrale alle 9.05, segnando la fine di un'epoca e il commiato di un importante snodo ferroviario, simbolo di un lungo passato e di un cambio nel panorama dei trasporti milanesi.

La stazione chiude dopo 155 anni: un treno storico è partito da Milano Centrale alle 9.05 ed è arrivato alle 10.05, accolto da tantissimi cittadini. Ilgiorno.it

porta genova video ultimoIl treno a vapore per salutare Porta Genova - Partito dalla stazione Centrale di Milano il convoglio d'epoca percorre la tratta dismessa con il nuovo orario invernale delle ferrovie, che porta alla chiusura della stazione più antica della città ... rainews.it

porta genova video ultimoUltima corsa per Porta Genova: addio alla stazione più romantica (e vecchia) di Milano - Sabato 13 dicembre l’ultimo treno, da domenica 14 la chiusura al servizio ferroviario: storia, nostalgia e futuro della stazione di Milano Porta Genova. milanofree.it

porta genova il video dell ultimo treno

© Ilgiorno.it - Porta Genova, il video dell'ultimo treno

La stazione di Porta Genova sarà smantellata: ecco quando e perchè

Video La stazione di Porta Genova sarà smantellata: ecco quando e perchè