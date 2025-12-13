Ponte Morandi il presidente nazionale della Croce Rossa a Genova per commemorare le vittime

Il crollo del ponte Morandi a Genova ha segnato profondamente la città e il paese. Per ricordare le vittime e onorare l'impegno delle volontarie e dei volontari della Croce Rossa Italiana, il presidente nazionale ha visitato la città, sottolineando l'importanza dell'aiuto umanitario in situazioni di emergenza.

Ponte Morandi, Mattarella: "La sicurezza non ammette negligenze" - In occasione del settimo anniversario del crollo del Ponte Morandi, la politica si stringe intorno a quel drammatico evento per ricordare le vittime e fare luce sulle ombre di quella vicenda. ilgiornale.it

Nazionale di calcio a Genova: minuto di silenzio al Ponte Morandi

