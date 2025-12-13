Ponte Morandi il presidente nazionale della Croce Rossa a Genova per commemorare le vittime

Il crollo del ponte Morandi a Genova nel 2018 ha segnato profondamente la città e l’Italia intera. In questo contesto, la Croce Rossa italiana ha svolto un ruolo fondamentale nel fornire assistenza e supporto alle persone colpite. Il presidente nazionale della Croce Rossa è stato presente in commemorazione delle vittime, sottolineando l’importanza dell’impegno umanitario in situazioni di emergenza.

"In seguito al crollo del ponte Morandi, le volontarie e i volontari della Croce Rossa italiana hanno dimostrato cosa significa portare aiuto nelle zone di disastro. Il loro abbraccio alla comunità, lo scavare tra le macerie, il supportare la popolazione e i parenti delle vittime. Vi ringrazio. Genovatoday.it Ponte Morandi, omaggio alle vittime dal presidente della Croce Rossa Rosario Valastro - Il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, ha reso omaggio nella mattinata di sabato 13 ottobre 2025 alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, a Genova, con una cerimonia al ... rainews.it

Ponte Morandi, Croce Rossa, Valastro: “da questa tragedia è nata umanità” - A seguito del crollo del Ponte Morandi, le Volontarie e i Volontari della CRI hanno dimostrato cosa significa portare aiuto nelle zone di disastro ... ilmetropolitano.it

Ponte Morandi, omaggio alle vittime dal presidente della Croce Rossa Rosario Valastro rainews.it/tgr/liguria/ar…. #UnItaliacheAiuta x.com

Ponte Morandi, 'omaggio alle vittime dal presidente della Croce Rossa'. Cerimonia al memoriale del crollo #ANSA - facebook.com facebook

© Genovatoday.it - Ponte Morandi, il presidente nazionale della Croce Rossa a Genova per commemorare le vittime

Nazionale di calcio a Genova: minuto di silenzio al Ponte Morandi

Video Nazionale di calcio a Genova: minuto di silenzio al Ponte Morandi Video Nazionale di calcio a Genova: minuto di silenzio al Ponte Morandi