Ponte di Masino arrivano le risorse | Presseremo sui tempi di esecuzione

Il ponte di Masino a Cerreto Guidi riceve nuove risorse per accelerare i lavori di ricostruzione. Le autorità si impegnano a rispettare i tempi stabiliti, garantendo interventi prioritari sulla sicurezza idraulica dopo le recenti emergenze. Un passo importante per rassicurare la comunità e migliorare la tutela del territorio.

CERRETO GUIDI "Dopo le emergenze che abbiamo avuto, sono state tante le riunioni, le lettere, i sopralluoghi, le insistenze fatte per avere risposte certe su tematiche prioritarie per i cittadini come la sicurezza idraulica. Dopo due anni arrivano finalmente risorse dalla Protezione civile nazionale, dirottate dalla Regione verso interventi tra i quali risulta il finanziamento per il nuovo ponte di Masino ". Lo ha annunciato la sindaca di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, in merito allo stato d’avanzamento dell’iter relativo all’intervento da lei stessa indicato tra quelli prioritari (anche in occasione del consiglio comunale aperto svoltosi mesi fa a Stabbia) per la riduzione del rischio idrogeologico. Lanazione.it

