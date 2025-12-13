Polonia evacuato treno Przemysl-Kiev | 480 a bordo

Sabato, un treno in viaggio tra Przemysl e Kiev è stato evacuato in Polonia a causa di una minaccia ricevuta dalle autorità. Circa 480 persone erano a bordo del convoglio, che è stato messo in sicurezza in seguito alla segnalazione. L'incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza dei viaggi tra i due paesi.

Circa 480 persone sono state evacuate sabato da un treno in viaggio tra la città polacca di Przemysl e la capitale ucraina Kiev dopo che la polizia ha ricevuto una chiamata in merito a una minaccia a bordo del convoglio. Lo ha dichiarato all’Associated Press Karolina Kowalik, portavoce della polizia di Przemysl. Nessuno è rimasto ferito e non ha fornito ulteriori dettagli sulla minaccia. Le autorità polacche sono in stato di massima allerta dopo i molteplici tentativi di interrompere i treni sulla linea che collega Varsavia al confine con l’Ucraina, incluso l’uso di esplosivi a novembre, con le autorità polacche che hanno affermato di avere prove che dietro a questi episodi ci fosse la Russia. Lapresse.it

Polonia, bombe sui binari dove passano gli aiuti a Kiev. Il governo: «È sabotaggio» - La Polonia è uno dei Paesi che con più convinzione sostiene l’Ucraina e le invia aiuti per difendersi dall’aggressione russa cominciata (o forse sarebbe meglio dire ricominciata) il 24 febbraio 2022. ilmessaggero.it

Polonia, un'auto sfonda il passaggio a livello e viene travolta dal treno. Il video dell'impatto - Le Ferrovie Polacche (PKP) hanno diffuso le immagini di un incidente avvenuto il 18 agosto 2025 sulla linea Granowo- rainews.it