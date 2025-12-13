Il Polo didattico di Massa ha celebrato i risultati del percorso triennale in Infermieristica, con 83 nuovi laureati provenienti dai poli di Massa, Lucca e Pontedera. L’evento segna un importante traguardo formativo, sottolineando l’impegno dell’Università di Pisa nel garantire un’istruzione di qualità nel settore sanitario.

Sono 83 i nuovi laureati in Infermieristica che hanno frequentato il percorso formativo triennale organizzato dall’ Università di Pisa e svoltosi nei Poli didattici di Massa, Lucca e Pontedera. Questi si aggiungono ai 23 del Polo di Livorno. Nelle sessioni che si sono svolte all’ ospedale di Cisanello da segnalare che la votazione massima di 110 e Lode è stata raggiunta da ben 28 candidati: 10 a Massa, 6 a Lucca e 12 a Pontedera. I 26 laureati (nella foto) del Polo di Massa (sessioni 18, 25 e 27 novembre), sotto la guida della responsabile della direzione didattica, Daniela Anselmo, sono: Giulia Cipollini, Paola Rossi, Sara Pieruccetti, Veronica Conti, Sofia Giannelli, Cicoira Fenna, Giulia Navalesi, Sofia Bernardini, Alice Ceccarelli, Sara Gabrielli, Stefania Mori, Giada Ricci, Viola Loseto, Rodolfo Roberto De Pietri, Enola Bresciani, Alice Chiti, Irene Mancini, Maya Moracchioli, Veronica Deste, Mireja Scardigli, Lucrezia Stiaffini, Gaia Maria Mottini, Virginia Di Pede, Mriam Simonelli, Simona Del Freo e Gian Luca Tognarelli. Lanazione.it

Polo didattico di Massa sono 26 i nuovi laureati in Infermieristica - Sono 83 i nuovi laureati in Infermieristica che hanno frequentato il percorso formativo triennale organizzato dall’Università di Pisa e ... lanazione.it