Polizia locale la trattativa Cisl | Riapriamo il dialogo

La Cisl Fp invita a riprendere e concludere la trattativa sulla Polizia locale dell’Unione Montana, rispondendo alle dichiarazioni del presidente Emanuele Ferrari che aveva richiesto la ripresa del dialogo dopo una sospensione. La questione riguarda le condizioni di lavoro e la gestione del personale, con il sindacato che si mostra disponibile a un confronto costruttivo.

A seguito delle dichiarazioni del presidente dell’ Unione Comuni Appennino, Emanuele Ferrari, in risposta a una precedente comunicazione dei sindacati della Polizia locale con interruzione della trattativa, all’invito di Ferrari di riprendere e concludere la trattativa, arriva la replica del sindacato Cisl Fp: "Presidente, noi ci siamo: chiudiamo la trattativa per tutto il personale dell’Unione Montana. Per gestire e chiudere una buona contrattazione occorre ricercare il dialogo anche nei momenti più aspri. Prendiamo positivamente la dichiarazione di Emanuele Ferrari in merito alla volontà di proseguire le trattative sul futuro della Polizia Locale e di tutto il personale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino". Ilrestodelcarlino.it Polizia locale, la trattativa. Cisl: "Riapriamo il dialogo" - Il sindacalista al presidente Ferrari: "Non è un capriccio, ma malessere diffuso. ilrestodelcarlino.it

Polizia locale, rottura delle trattative. La replica di Ferrari - Si intensifica il dibattito sulla Polizia locale dell’Unione Montana. redacon.it

