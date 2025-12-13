Polizia Graziella Colasanto sarà il nuovo questore di Pordenone
Graziella Colasanto, attuale dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, è stata nominata nuovo questore di Pordenone. Questa nomina rappresenta un importante passo nel percorso professionale della funzionaria e un impegno rafforzato per la sicurezza nel territorio pordenonese.
Sarà Graziella Colasanto, dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. il nuovo questore di Pordenone. L'annuncio è arrivato nella giornata di venerdì 12 dicembre. Colasanto prenderà il posto di Giuseppe Solimene che lascerà l'incarico l'1 gennaio per raggiunti. Pordenonetoday.it
Graziella Colasanto sarà il nuovo questore di Pordenone - L’annuncio è arrivato nella giornata di venerdì 12 dicembre e segna un passaggio di consegne ai vertici della Questura pordenonese: ... pordenoneoggi.it
Polizia: Colasanto nuovo Reggente del Compartimento Polfer Fvg - Graziella Colasanto, Primo Dirigente della Polizia di Stato, ha assunto, lunedì scorso, l'incarico di Reggente del Compartimento Polizia Ferroviaria per Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste. ansa.it
Si è svolta ieri pomeriggio in Prefettura, presso il salone di rappresentanza intitolato a Graziella Campagna, la cerimonia dedicata agli appartenenti della Polizia di Stato operanti nella provincia di Messina distintisi per il loro impegno e i risultati ottenuti in servi - facebook.com facebook
"LA MARIA S.N.C. DI ZAMBONI GRAZIELLA" - Results on X | Live Posts & Updates x.com