Polizia Graziella Colasanto sarà il nuovo questore di Pordenone

Graziella Colasanto, attuale dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, è stata nominata nuovo questore di Pordenone. Questa nomina rappresenta un importante passo nel percorso professionale della funzionaria e un impegno rafforzato per la sicurezza nel territorio pordenonese.

Sarà Graziella Colasanto, dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. il nuovo questore di Pordenone. L'annuncio è arrivato nella giornata di venerdì 12 dicembre. Colasanto prenderà il posto di Giuseppe Solimene che lascerà l'incarico l'1 gennaio per raggiunti. Pordenonetoday.it

