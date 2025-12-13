Polizia Graziella Colasanto sarà il nuovo questore di Pordenone

Graziella Colasanto, attuale dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, è stata nominata nuovo questore di Pordenone. Questa nomina rappresenta un importante passo nel percorso professionale della funzionaria e un impegno rafforzato per la sicurezza nel territorio pordenonese.

