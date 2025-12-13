Politica? No Lorenzo Mattia Berlusconi è un pugile che vince la sua prima gara federale

Lorenzo Mattia Berlusconi, 15 anni e figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, debutta con successo nel pugilato federale. Dopo aver affrontato il passaggio dal pugilato leggero a quello federale, ottiene una vittoria nel suo primo match sotto l’egida della Fpi, segnando un importante traguardo nella sua giovane carriera sportiva.

Dal pugilato leggero a quello federale, e con un esordio vincente. Lorenzo Mattia Berlusconi, 15 anni, figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, ha fatto il salto di categoria chiudendo con un successo il suo primo match sotto l’egida della Fpi. La vittoria al PalaPagnini di Savona Sul ring del PalaPagnini di Savona, il giovane pugile ha superato Filippo Pegorari del team Barge Boxe. Feedpress.me

