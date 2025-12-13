Politano torna titolare dopo un mese Chi gli fa posto e il messaggio di Conte

Dopo un mese di assenza, Matteo Politano torna a disposizione di Luciano Spalletti e potrebbe riprendere il suo posto in attacco. La sfida tra Udinese e Napoli si presenta come un’occasione importante per il ritorno del calciatore nell’undici iniziale, segnando un possibile cambio nelle gerarchie e inviando un chiaro messaggio di continuità e fiducia da parte di Conte.

Cambio gerarchie. Udinese-Napoli segnerà, con ogni probabilità, il ritorno di Matteo Politano nell’undici titolare. Dopo un mese di panchine in campionato (causa exploit di Neres e Lang), Antonio Conte ha deciso di puntare sull’equilibrio dell’ex Inter per cancellare la batosta di Champions contro il Benfica. La mossa prevede lo slittamento di Neres a sinistra e l’esclusione eccellente di Noa Lang, che partirà fuori. Matteo Politano probabili formazioni Udinese Napoli titolare Dal “Bologna” a Udine: un mese di purgatorio. Il calcio di Conte corre veloce e non fa sconti. Fino a novembre, Politano era l'”insostituibile”, l’uomo che garantiva la doppia fase. Napolissimo.it Politano torna protagonista: a Udine può cambiare il Napoli - Matteo Politano, uno dei veterani azzurri alla settima stagione in maglia partenopea, potrebbe essere una delle carte dal primo minuto a Udine. ilnapolionline.com

Napoli, il soldato Politano tenta la doppia missione azzurra - C’è un Politano parallelo, un Politano con la minuscola che fa all’improvviso una fatica enorme a trovare un posto da titolare dopo la rivoluzione post- ilmattino.it

Conte pensa a più di un cambio rispetto alla trasferta di Lisbona: Politano pronto a tornare titolare in #UdineseNapoli x.com

