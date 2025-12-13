Politano l’ex insostituibile ora cerca il rilancio

Matteo Politano, un tempo pilastro insostituibile, cerca di ritrovare la sua forma migliore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe essere la carta decisiva di Antonio Conte nella prossima sfida del Napoli contro l’Udinese. Un'occasione importante per l’esterno per dimostrare il suo valore e contribuire al successo della squadra.

Sarebbe Matteo Politano, secondo la Gazzetta dello Sport, l’arma nuova di Antonio Conte per la sfida del Napoli contro l’Udinese. Il ritorno di Politano. “Mat­teo Poli­tano ha rap­pre­sen­tato quel ven­ti­cello carez­ze­vole che per un paio di mesi s’è avver­tito largo a destra: otto par­tite su otto, tra cam­pio­nato e Cham­pions, un minu­tag­gio ele­va­tis­simo, 576 su 810, e soprat­tutto un chi­lo­me­trag­gio spa­ven­toso per fare tante cose assieme, per esem­pio osse­quiare il tri­dente ma anche diven­tare il «quinto» in fase difen­siva e cor­rere a per­di­fiato per tutta la fascia”. Potrebbe interessarti: Spinazzola e Politano si candidano per Udine, spingono anche Vergara e Lucca che ha fame da ex Politano è una garanzia e una sicurezza per il Napoli e in più “Poli­tano sta bene, garan­ti­sce le due fasi, non ha biso­gno di ristu­diare il copione ed ha den­tro di sè quella gene­ro­sità che si lascia apprez­zare, soprat­tutto quando il pal­lone ce l’hanno gli altri. Ilnapolista.it

Milan-Napoli, probabili formazioni: Politano insostituibile per Conte - Anche l’anno scorso aveva dovuto attendere un po’, per la precisione sei partite prima di trovare il primo gol del suo campionato. ilmattino.it

La lunga (e improbabile) trasformazione di Matteo Politano: Conte non lo voleva, adesso è indispensabile - A trentadue anni il ragazzo partito da Monte Mario ha svestito una volta per tutte i panni del miglior attore non protagonista per recitare la parte del leader. ilfattoquotidiano.it

Questa sera dareste una possibilità a #Politano dal 1'? - facebook.com facebook