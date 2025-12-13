Politano l’ex insostituibile ora cerca il rilancio
Matteo Politano, un tempo pilastro insostituibile, cerca di ritrovare la sua forma migliore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe essere la carta decisiva di Antonio Conte nella prossima sfida del Napoli contro l’Udinese. Un'occasione importante per l’esterno per dimostrare il suo valore e contribuire al successo della squadra.
Sarebbe Matteo Politano, secondo la Gazzetta dello Sport, l’arma nuova di Antonio Conte per la sfida del Napoli contro l’Udinese. Il ritorno di Politano. “Matteo Politano ha rappresentato quel venticello carezzevole che per un paio di mesi s’è avvertito largo a destra: otto partite su otto, tra campionato e Champions, un minutaggio elevatissimo, 576 su 810, e soprattutto un chilometraggio spaventoso per fare tante cose assieme, per esempio ossequiare il tridente ma anche diventare il «quinto» in fase difensiva e correre a perdifiato per tutta la fascia”. Potrebbe interessarti: Spinazzola e Politano si candidano per Udine, spingono anche Vergara e Lucca che ha fame da ex Politano è una garanzia e una sicurezza per il Napoli e in più “Politano sta bene, garantisce le due fasi, non ha bisogno di ristudiare il copione ed ha dentro di sè quella generosità che si lascia apprezzare, soprattutto quando il pallone ce l’hanno gli altri. Ilnapolista.it
Milan-Napoli, probabili formazioni: Politano insostituibile per Conte - Anche l’anno scorso aveva dovuto attendere un po’, per la precisione sei partite prima di trovare il primo gol del suo campionato. ilmattino.it
La lunga (e improbabile) trasformazione di Matteo Politano: Conte non lo voleva, adesso è indispensabile - A trentadue anni il ragazzo partito da Monte Mario ha svestito una volta per tutte i panni del miglior attore non protagonista per recitare la parte del leader. ilfattoquotidiano.it
Questa sera dareste una possibilità a #Politano dal 1'? - facebook.com facebook