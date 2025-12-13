Podismo | i risultati del Parco Alpi Apuane Cassi e Dibra in luce a San Miniato Gesi è 2° a Suvereto

Il Parco Alpi Apuane si distingue nelle recenti gare regionali, ottenendo ottimi risultati sia su strada che su terreni campestri. A San Miniato, Cassi si piazza terzo assoluto nella mezza maratona, mentre Dibra e altri atleti emergono in diverse categorie. Successi anche a Suvereto, confermando la buona forma della squadra in questa stagione.

Arrivano da strada e campestri i buoni risultati del Parco Alpi Apuane impegnato in gare regionali. Nella 13ª "Mezza di San Miniato", sulla distanza dei 21 km, terzo posto assoluto per Samuele Oskar Cassi (nella foto), vittoria di categoria per Siliano Antonini (SM60), secondo posto di categoria per Giorgio Davini (SM50), terzo posto di categoria per Mimmo Marino (SM50), quarto posto assoluto per Jilali Jamali. In gara anche Mirco Tomà, Maurizio Pierotti, Francesco Zampolini, Michelangelo Fanani, Carlo Rossi, Simone Cimboli, Filippo Marabotti, Manuel Tilocca e Arturo Sargenti. Sulla distanza dei 9,5 km vittoria assoluta per Andi Dibra, secondo posto di categoria per Francesco Frediani (SM60) e Chiara Giangrandi (SF40), terzo posto di categoria per Andrea Marsili (SM55); in gara anche Marco Mattei, Marco Benvenuti, Luca Lombardi, Simone Gualteri, Ludmillo Dal Lago, Alessandro Gualtieri, Claudio Simi e Massimo Cristofani. Sport.quotidiano.net

Fine settimana lungo e quindi particolarmente ricco per gli atleti Delta! A Sanremo classica maratona di fine stagione in una splendida giornata: Iori Lorenzo porta a casa la gara regina nonostante crampi e crisi finale. Nella mezza presenti con risultati di rilievo - facebook.com facebook