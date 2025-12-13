Poco spazio e minuti in campo | Milan quale soluzione per Odogu e Athekame?
Il reparto offensivo del Milan si trova a dover affrontare alcune sfide, con pochi minuti e spazio a disposizione per Odogu e Athekame. La gestione delle risorse e le strategie dell'allenatore saranno decisive per valutare il loro ruolo nel prosieguo della stagione.
Milan, Odogu e Athekame non hanno trovato molto spazio in questo inizio di stagione con Massimiliano Allegri. Quale potrebbe essere il loro futuro? L'analisi. Pianetamilan.it
Milan, Loftus-Cheek è stimato ma ha poco spazio: il nodo del centrocampo di Allegri ? #MilanPress - facebook.com facebook
#Milan, Loftus-Cheek è stimato ma ha poco spazio: il nodo del centrocampo di Allegri ? #MilanPress x.com
Allarme della Sirena!! #shorts #allarme #soundeffects #viral #sound #sirena #bomb
Video Allarme della Sirena!! #shorts #allarme #soundeffects #viral #sound #sirena #bomb