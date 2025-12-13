Pnrr in ritardo in Sicilia Faraone all' attacco | Servirebbero altri quattro anni per completare la spesa

Il PNRR in Sicilia è in ritardo, con l’attuazione che preoccupa le istituzioni e le parti coinvolte. Faraone denuncia la necessità di ulteriori quattro anni per completare la spesa prevista, evidenziando come questa situazione abbia trasformato un’opportunità di sviluppo in un fallimento. La regione fatica a raggiungere gli obiettivi prefissati, mettendo a rischio i benefici attesi dal piano.

"A giudicare dal suo stato d'attuazione, a pochi mesi dalla scadenza, si può già dire che in Pnrr in Sicilia, da grande occasione per colmare ritardi strutturali, sanare inefficienze e rendere la macchina regionale un modello di modernità e trasparenza, si è trasformato in un disastro". L'ha.

PNRR, Faraone: Ritardi? Governo riferisca in Parlamento. Chi specula è irresponsabile

