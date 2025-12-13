Pista ciclabile Lecco-Abbadia | lunedì la posa della prima pietra Con Salvini

Lunedì 15 dicembre si terrà la cerimonia di posa della prima pietra della nuova pista ciclabile Lecco-Abbadia. L’evento, alla presenza di Matteo Salvini, segna un passo importante per il collegamento ciclabile tra i due centri, promuovendo mobilità sostenibile e migliorando la connessione tra le comunità locali.

Nella mattinata di lunedì 15 dicembre ci sarà la posa della prima pietra della passerella ciclopedonale lungo la Statale 36 dal centro abitato di Abbadia Lariana a Lecco. Come annunciato, stanno dunque per partire i lavori di un'opera attesa da tempo e per il sopralluogo delle 11 in località. Leccotoday.it

