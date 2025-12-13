Pisa città del Natale tra eventi cancellati e improvvisazione dov' è la pista di pattinaggio?

L'organizzazione delle iniziative natalizie a Pisa si distingue per incertezze e improvvisazioni. I consiglieri comunali de La città delle persone - Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce - evidenziano come la mancata installazione della pista di pattinaggio e la cancellazione di alcuni eventi abbiano compromesso lo spirito festivo della città.

I consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce tornano a denunciare "l’incertezza e l’improvvisazione che stanno caratterizzando l’organizzazione delle iniziative natalizie a Pisa, a partire dalla mancata installazione della pista di. Pisatoday.it Pisa festeggia il Natale: il ricco cartellone di eventi targato Confcommercio - Spettacoli, esibizioni, attività dedicate alle famiglie e iniziative di intrattenimento rivolte a grandi e piccoli renderanno Pisa ancora più accogliente ... gonews.it

S'illumina l'albero e a Pisa il Natale si accende: un mese di eventi in città - Gli auguri del sindaco Conti e dell'assessore Pesciatini inaugurano gli eventi diffusi che accompagneranno la città fino al 6 gennaio ... pisatoday.it

AlterEgo Fiere firma, in un cielo di stelle, il Natale a Pisa, trasformando la Città, ed i suoi Quartieri, nel Paese della magia fino al 6 Gennaio 2026 Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre 2025 le emozioni vi danno appuntamento per uno shopping fra magnifi - facebook.com facebook

© Pisatoday.it - Pisa città del Natale, "tra eventi cancellati e improvvisazione, dov'è la pista di pattinaggio?"