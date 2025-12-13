Pioltello accoltellato in strada in pieno giorno | gravissimo un 19enne

Un giovane di 19 anni è stato gravemente ferito da un colpo di arma da taglio in strada, nel centro di Pioltello, durante l’orario di pranzo. L’aggressione è avvenuta sabato, intorno alle 13, in via Monza a Seggiano. Le circostanze dell’evento sono al vaglio delle autorità, mentre il ragazzo si trova in condizioni critiche.

Pioltello (Milano), 13 dicembre 2025 – Violenta aggressione in pieno giorno, verso le 13 di sabato, i n via Monza a Seggiano, frazione di Pioltello, nel Milanese: un 19enne è stato accoltellato all’addome ed è in gravi condizioni. La violenza. Stando alle prime informazioni, l’accoltellamento sarebbe avvenuto in via Monza, una strada antistante a un comprensorio multietnico di case popolari, non lontano dalla stazione Pioltello Limito. Il diciannovenne, un nordafricano, sarebbe stato colpito all'addome con una lama. I soccorsi. Immediato l ’arrivo dei soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta con automedica e ambulanza. Ilgiorno.it

