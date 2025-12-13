Pioggia di podi per l’Italia nel sabato degli sport invernali Ma c’è un campanello d’allarme

Sabato ricco di successi per gli sport invernali italiani, con numerosi podi conquistati. Tuttavia, l’attenzione è già rivolta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, alle porte, che rappresentano una grande sfida per gli atleti italiani. Mentre si celebrano le vittorie odierne, il countdown verso l’appuntamento olimpico si fa sempre più intenso.

Mancano meno di due mesi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che incominceranno ufficialmente venerdì 6 febbraio con la Cerimonia d’Apertura. Siamo nel vivo della stagione che culminerà con i Giochi e i risultati che si stanno conseguendo nei vari appuntamenti di Coppa del Mondo iniziano ad assumere un peso specifico molto importante, incominciando a identificare la caratura e le potenzialità di ogni Paese in vista dell’evento più importante dell’annata agonistica. Il sabato odierno era pieno zeppo di eventi: una buona parte degli sport che saranno protagonisti nella rassegna a cinque cerchi è stato protagonista e l’Italia ha raccolto una serie di riscontri decisamente positive. Oasport.it

