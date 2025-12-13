Pieve d’Olmi parte un colpo di pistola | ferita una donna grave in ospedale

Un episodio di sparatoria si è verificato nel pomeriggio di oggi a Pieve d’Olmi, in provincia di Cremona, con una donna rimasta ferita. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica e le circostanze dell’accaduto. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi.

Pieve d’Olmi (Cremona), 13 dicembre 2025 – Parte un colpo di pistola e ferisce una donna. E’ al vaglio degli uomini della squadra mobile di Cremona quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 13 dicembre, in un'abitazione di Pieve d’Olmi. I contorni della vicenda sono tutti da chiarire. Sicuramente una donna è finita al pronto soccorso e sottoposta ad un delicato intervento nella serata, dopo essere stata ferita all’addome da un colpo di pistola. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, una persona stava procedendo alle operazioni di pulizia di una pistola, quando un colpo è partito accidentalmente colpendo la donna. Ilgiorno.it Pieve d’Olmi, parte un colpo di pistola: ferita una donna, grave in ospedale - Secondo una prima ricostruzione, il proiettile sarebbe partito accidentalmente mentre un’altra persona stava pulendo l’arma. ilgiorno.it

Di scontri vecchi e nuovi, di abbandoni, di piccoli (o grandi?) colpi di scena. Non una spy story all’americana ma l’ultimo consiglio comunale a Pieve d’Olmi, sospeso dopo pochi minuti... Leggi tutto - facebook.com facebook

© Ilgiorno.it - Pieve d’Olmi, parte un colpo di pistola: ferita una donna, grave in ospedale