Piero Ferrari chiama Charles Leclerc sul palco al Gala FIA e rompe il protocollo | è un chiaro messaggio

Durante il Gran Gala FIA di Tashkent, Piero Ferrari ha sorpreso tutti chiamando Charles Leclerc sul palco durante la premiazione dedicata a Enzo Ferrari. Un gesto che ha rotto il protocollo, inviando un messaggio chiaro e significativo nel contesto dell’evento.

Al Gran Gala FIA di Tashkent, Piero Ferrari chiama Charles Leclerc accanto a sé sul palco durante la premiazione dedicata a Enzo Ferrari. Un gesto simbolico che parla al presente e al futuro della Ferrari, al termine di una stagione difficile e tra insistenti voci di mercato. Fanpage.it

