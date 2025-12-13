Piero Ferrari chiama Charles Leclerc sul palco al Gala FIA e rompe il protocollo | è un chiaro messaggio

Durante il Gran Gala FIA di Tashkent, Piero Ferrari ha sorpreso tutti chiamando Charles Leclerc sul palco durante la premiazione dedicata a Enzo Ferrari. Un gesto che ha rotto il protocollo, inviando un messaggio chiaro e significativo nel contesto dell’evento.

Un gesto simbolico che parla al presente e al futuro della Ferrari, al termine di una stagione difficile e tra insistenti voci di mercato.

UN'EMOZIONE CHE BRUCIA. In un momento storico in cui il cuore del Cavallino in F1 sembra sanguinare per le sfide incessanti, la FIA ha finalmente spezzato il silenzio, conferendo a Piero Ferrari il Premio Innovazione dedicato alla sacra memoria di suo pa - facebook.com facebook

