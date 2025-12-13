Pienone di manager per Flashdance Tutto il ricavato ai bambini malati

Un grande successo di pubblico ha coinvolto quasi 1.500 manager lombardi al Teatro Nazionale di Milano, per lo spettacolo “Flashdance, il musical”. L’evento, un mix di magia teatrale e solidarietà, ha raccolto fondi destinati ai bambini malati, dimostrando come la solidarietà possa unire e coinvolgere anche in occasioni di intrattenimento.

La magia del teatro incontra la forza della solidarietà. Sono stati quasi 1.500 i manager lombardi che hanno gremito il Teatro Nazionale di Milano per assistere a “Flashdance, il musical”, trasformando un appuntamento natalizio in un gesto concreto di generosità. L’evento, organizzato da Manageritalia Lombardia, ha unito musica, emozioni e impegno sociale, confermando una tradizione che ogni anno rafforza il legame tra la comunità manageriale e il territorio milanese e lombardo. La serata è stata anche l’occasione per presentare il progetto “ In strada per capire ”, promosso dai Manager per il Sociale insieme a Fondazione Progetto Arca. Ilgiorno.it Pienone di manager per Flashdance. Tutto il ricavato ai bambini malati - La magia del teatro incontra la forza della solidarietà. ilgiorno.it Basket Corato. . Intervista con il Team Manager della Fas Basket Corato, Vito Mangano. Il quale con la sua visione spiega nel dettaglio cosa è andato storto nell’ultima partita ?? Ragusa. - facebook.com facebook

Flashdance • What a Feeling • Irene Cara

Video Flashdance • What a Feeling • Irene Cara Video Flashdance • What a Feeling • Irene Cara