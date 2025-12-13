Piazza piena fabbriche vuote Precettati i lavoratori dei musei Trasporti e scuole a singhiozzo

Nella giornata dello sciopero generale, piazze affollate e servizi pubblici in difficoltà caratterizzano la situazione in città. La Filcams Cgil Firenze denuncia la precettazione dei lavoratori dei musei, in particolare quelli delle Galleria degli Uffizi, da parte della società Ales, suscitando polemiche e preoccupazioni sul rispetto delle norme e sui servizi culturali.

Tanti in piazza ma non i lavoratori degli Uffizi. Nella giornata dello sciopero generale, la Filcams Cgil Firenze denuncia che la società Ales, inhouse del ministero della cultura, "attribuendosi di fatto una prerogativa che non ha, ha deciso di precettare la quasi totalità dei suoi dipendenti in turno che erogano una quota parte importante dei servizi di sorveglianza presso la Galleria degli Uffizi". Ales, dicono dal sindacato, "facendo leva, in modo palesemente strumentale, sulla normativa legale e contrattuale vigente sui servizi pubblici essenziali (con una nota inviata alla vigilia dello sciopero), intenderebbe impedire a una trentina di lavoratori di esercitare il sacrosanto diritto di sciopero ". Lanazione.it Piazza piena, fabbriche vuote. Precettati i lavoratori dei musei. Trasporti e scuole a singhiozzo - Filcams: "La società del ministero ha impedito ai sorveglianti degli Uffizi di esercitare un diritto". msn.com

Sciopero generale, “A Firenze siamo in 100.000”. Landini: “Piazze piene, fabbriche vuote” - 000 a Firenze" con un'astensione dal lavoro che in Toscana si è aggirata, stando al dato provvisorio, attorno al 70% ... dire.it

Borrelli (Avs): "In nottata sparatoria in centro a Napoli, piazza piena di bossoli". "A pochi metri da Piazza del Plebiscito e da tutti i palazzi istituzionali" #ANSA x.com

Sparatoria a Piazza Carolina al centro di Napoli in nottata. Borrelli /Avs): "Piazza piena di bossoli". "Stanotte c'è stata una sparatoria a piazza Carolina - racconta il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli - a pochi metri da Piazza del Plebiscito e da tutti i palazzi - facebook.com facebook

© Lanazione.it - Piazza piena, fabbriche vuote. Precettati i lavoratori dei musei. Trasporti e scuole a singhiozzo

BICICLETTA SPEZZATA A METÀ IN USCITA DI CURVA #bici #crash #bikecrashing #baddriver #bike #incidente

Video BICICLETTA SPEZZATA A METÀ IN USCITA DI CURVA #bici #crash #bikecrashing #baddriver #bike #incidente Video BICICLETTA SPEZZATA A METÀ IN USCITA DI CURVA #bici #crash #bikecrashing #baddriver #bike #incidente