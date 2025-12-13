Piazza Fontana Sala | Dobbiamo rinnovare la memoria e parlare tanto ai giovani
L’attentato di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 rappresenta una delle pagine più oscure della storia italiana. La strage, che causò 17 vittime e numerosi feriti, segnò l’inizio di un periodo di gravissime tensioni sociali e politiche. Oggi, le parole di Sala sottolineano l’importanza di rinnovare la memoria e coinvolgere le nuove generazioni nel ricordo di quegli eventi.
(LaPresse) Alle 16.37 del 12 dicembre 1969 una bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana a Milano provocò 17 morti e 88 feriti. Nel giorno del 56esimo anniversario, Milano ha ricordato la strage con una marcia da piazza Della Scala a piazza Fontana e la deposizione di corone di fiori sotto la lapide in ricordo delle vittime. “Dobbiamo rinnovare la memoria, dobbiamo parlare tanto ai giovani, a volte i giovani sembrano essere disorientati, ma lavorare sulle loro coscienze e sui loro valori può essere molto molto importante”, ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala a margine della manifestazione. Lapresse.it
