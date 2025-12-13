piazza angelini liberata dalle auto

Piazza Angelini di Città Alta si trasforma con il progetto approvato dalla Giunta comunale, che prevede la sua riqualificazione e la rimozione delle auto. Questo intervento mira a valorizzare uno degli spazi storici, ridando nuova vita e fruibilità a questa zona, tradizionalmente utilizzata come parcheggio.

Piazza Angelini cambia volto e dice addio alle auto. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento di uno degli spazi storici di Città Alta, oggi utilizzato prevalentemente come parcheggio. L’intervento, del valore complessivo di 250mila euro, interamente finanziato con fondi comunali, punta a restituire alla piazza la sua originaria funzione pubblica e pedonale, nel solco della strategia di rigenerazione urbana già attuata su altre piazze simbolo del centro storico (piazza Mascheroni e piazza Cittadella). La piazza deve il suo attuale assetto agli interventi di risanamento realizzati negli anni ‘30 dall’ingegnere Luigi Angelini. Ilgiorno.it

Bergamo, piazza Angelini senza auto, via libera della Soprintendenza: a metà gennaio i lavori - Il cantiere (previsto per 70 giorni) a fasi per evitare troppi disagi. bergamo.corriere.it