piatto di santonio abate la tradizione in un libro

Il Piatto di Sant’Antonio Abate rappresenta una tradizione radicata ad Assisi, celebrata con iniziative e rituali che coinvolgono la comunità locale. Questa usanza, dedicata al patrono degli animali, mantiene vivo il legame tra tradizione, fede e cultura, testimonianza di un patrimonio che si tramanda nel tempo.

ASSISI Ancora iniziative di avvicinamento al Piatto di Sant’Antonio abate, patrono degli animali, tradizione da sempre fortemente sentita e radicata nella comunità angelana. Oggi alle 17, nel Palazzo Capitano del Perdono sarà presentato il libro “Il Piatto più caldo dell’Inverno – Tradizioni Angelane con il mantello“, a cura di Paola Gualfetti. Interverranno, oltre alla curatrice, i professori Stefano Brufani, del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Perugia, e Paolo Braconi, già docente dell’ateneo perugino che presenteranno la pubblicazione. Lanazione.it

Piatto S. Antonio Abate. Pietro Ronca alla guida - ASSISI – Novità al vertice dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate di Santa Maria degli Angeli: il consiglio direttivo, preso atto delle dimissioni da presidente di Giovanni Granato, ... lanazione.it

Si rinnova la celebrazione del Piatto di Sant'Antonio Abate - Si rinnova anche quest'anno la celebrazione del "Piatto di Sant'Antonio Abate", una festa che da oltre un secolo si svolge a Santa Maria degli Angeli di Assisi, nella domenica successiva al 17 gennaio ... ansa.it

