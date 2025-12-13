Piantedosi la pacchia dei migranti è finita | Liberi per problemi di insonnia basta

"Qualcuno si compiace del presunto fallimento dell'Albania. Ma lo sapete che abbiamo avuto delle persone che sono state liberate per decisioni giudiziarie che hanno valorizzato le dichiarazioni di alcuni soggetti trattenuti, portati lì dopo aver commesso dei reati anche molto gravi, e riconosciuti come soggetti vulnerabili perché dicevano che soffrivano di insonnia e quindi da noi dovuti riportare in Italia, dove hanno ripreso a commettere reati. È questo con cui ci siamo dovuti confrontare, questo è il presunto fallimento dell'Albania e questo è quello che noi cureremo". A dirlo è il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando dal palco di Atreju sulle novità introdotte a livello europeo sulla gestione dei migranti. Liberoquotidiano.it

Piantedosi: «Prima o poi sfratteremo CasaPound. I migranti? Illusori i muri» - Tirata in ballo, in queste ore, soprattutto a sinistra, per lamentare la disparità di trattamento rispetto al “Leonka”. ilmessaggero.it

Piantedosi: “Sbarchi di migranti diminuiti del 60%”/ “Giovani delinquono perché non hanno modelli positivi” - Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi è intervenuto a La7: il tema dei migranti, lo sgombero di CasaPound e la crescente violenza giovanile Nella mattinata di oggi, il ministro degli Interni ... ilsussidiario.net

Lavoratori al pari di schiavi digitali e multinazionali che decretano la tua vita o morte come i gladiatori nel Colosseo mentre si godono i loro profitti nei paradisi fiscali. E la Politica muta... Giorgia Meloni Matteo Salvini Matteo Piantedosi Roberto Gualtieri Marco - facebook.com facebook