Pianese indenne ad Alessandria | il pari con la Juve Next Gen vale il quarto risultato utile di fila

La Pianese ottiene un punto prezioso ad Alessandria, mantenendo inviolata la propria rete contro la Juventus Next Gen. Con questo pareggio, la squadra toscana registra il quarto risultato utile consecutivo, confermando il buon momento di forma e la solidità difensiva. Una prestazione che rafforza la fiducia in vista delle prossime sfide di campionato.

Juventus Next Gen – Pianese 0-0 JUVENTUS NEXT GEN: Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Savio (17’ st Puczka), Faticanti, Mazur (31’ st Owusu), Rouhi (17’ st Amaradio); Anghelè (43’ st Cudrig), Deme (31’ st Okoro); Guerra. A disposizione: Scaglia, Nava, Ngana, Brugarello, Vacca, Crapisto, Pagnucco, Martinez, Perotti. Allenatore: Brambilla. PIANESE: Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti (43’ st Balde); Sussi (27’ st Amey), Simeoni, Bertini M., Chesti; Sodero (17’ st Puletto), Tirelli (43’ st Martey); Bellini (27’ st Fabrizi). A disposizione: Bertini T., Porciatti, Peli, Bigiarini. Allenatore: Birindelli. Corrieretoscano.it

