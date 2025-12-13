Pianese è un buon pari con la Juventus Next Gen Quarto risultato utile di fila
La Pianese conquista un punto prezioso contro la Juventus Next Gen, confermando il suo momento positivo con il quarto risultato utile consecutivo. La sfida, disputata al Moccagatta di Alessandria, si conclude senza reti, evidenziando la solidità dei bianconeri in una partita equilibrata e combattuta.
Alessandria, 13 dicembre 2025 – Quarto risultato utile consecutivo per la Pianese. Che pareggia 0-0 contro la Juventus Next Gen al Moccagatta di Alessandria. Partita in cui la squadra di Birindelli mette in campo tutta la sua personalità. Con alcune occasioni create, tra cui una palla gol al 10’ della ripresa: Sodero viene atterrato in area da Pedro Felipe. Ma dopo una lunga revisione video dell’azione l’arbitro non assegna il penalty. Il primo tempo. Fase di studio nella prima parte del primo tempo. Poi le squadre si sciolgono e provano a costruire azioni interessanti. Interessante il contropiede della Pianese al 22’: Bellini lancia Tirelli, che si presenta in area di rigore dal lato sinistro, ma prima di suggerire a beneficio di Sodero è salvifico l’intervento di Turicchia. Sport.quotidiano.net
