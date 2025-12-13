Photo Assist su One UI 8.5 | come l’IA rivoluziona il fotoritocco su Galaxy
Con l'arrivo di One UI 8.5, Photo Assist introduce l'intelligenza artificiale nel mondo del fotoritocco sui dispositivi Galaxy. Questa innovazione trasforma il modo di scattare e migliorare le immagini, portando la fotografia mobile a un livello superiore, oltre i limiti tradizionali di hardware e competenza.
La fotografia mobile ha smesso da tempo di essere una semplice questione di megapixel e lenti fisiche. Oggi, la vera magia accade dopo lo scatto, nel cuore del software. Con l’arrivo di Photo Assist su One UI 8.5, Samsung non si limita a ritoccare l’interfaccia della Galleria, ma riscrive completamente le regole del gioco per i creatori di contenuti, gli appassionati di fotografia e chiunque ami condividere la propria vita sui social. Se nelle versioni precedenti l’intelligenza artificiale era uno strumento potente ma a volte macchinoso, Photo Assist su One UI 8.5 la trasforma in un assistente invisibile e fluido. Pantareinews.com
