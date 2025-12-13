Peter Greene morto a 60 anni le cause del decesso sono ancora sconosciute

Peter Greene, attore celebre degli anni ’90, è stato trovato morto nella sua abitazione di New York all’età di 60 anni. Le circostanze del decesso rimangono ancora sconosciute, suscitando grande sorpresa tra fan e colleghi. La notizia ha suscitato un'ondata di cordoglio e curiosità sulla sua vita e le cause di questa improvvisa scomparsa.

È morto Peter Greene, noto attore degli anni ’90, trovato morto nella sua casa a New York. Le cause del decesso sono ancora ignote. Greene, le parole dell’agente e le indagini in corso. L’attore, noto per l’interpretazione di alcuni dei villain più leggendari degli anni ’90 in Pulp Fiction e The Mask, è morto all’età di 60 anni. Il corpo è stato ritrovato nel suo appartamento nel Lower East Side di New York. Magazine riporta che il manager storico di Greene, Gregg Edwards, lo ricorda come un perfezionista capace di rendere ogni ruolo interpretato un’esperienza memorabile. L’agente, che lo ha definito “un ragazzo fantastico”, lo descrive con un gran cuore. Metropolitanmagazine.it Morto Peter Greene a 60 anni: il cattivo di Pulp Fiction e The Musk trovato morto nel suo appartamento - Morto Peter Greene, attore statunitense noto per aver interpretato cattivi e criminali, trovato deceduto nel suo appartamento nel Lower East Side a New ... fanpage.it

Peter Greene morre aos 60 anos: ator de 'O Máskara' foi encontrado morto em seu apartamento nos EUA

