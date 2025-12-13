Peter Greene | l’attore di Pulp Fiction e The Mask trovato morto a Manhattan

L’attore statunitense Peter Greene, noto per ruoli in film come Pulp Fiction e The Mask, è stato trovato morto nel suo appartamento a Manhattan venerdì 12 dicembre. La notizia ha suscitato sorpresa e cordoglio tra fan e colleghi, lasciando un vuoto nel mondo del cinema.

L’attore statunitense Peter Greene è stato trovato morto nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre nel suo appartamento nel Lower East Side di Manhattan. Aveva 60 anni. Era noto per i ruoli in film come “Pulp Fiction” e “The Mask – Da zero a mito”. Greene è stato rinvenuto privo di sensi in casa a Clinton Street intorno alle ore 15.25. È stato dichiarato morto sul posto. Le autorità hanno escluso al momento segni di violenza. Le cause del decesso saranno stabilite dopo l’esame del medico legale. Chi era Peter Greene. «Era una persona straordinaria», ha detto il suo manager Gregg Edwards al New York Daily News. Open.online

