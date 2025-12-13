peter gomez confessa eugenio finardi e giampiero mughini

Peter Gomez apre le porte del suo studio per una nuova puntata di La Confessione, il programma che ogni sabato sera propone interviste a personaggi di spicco della politica, dello spettacolo, della cultura e dello sport. Un appuntamento dedicato a scoprire storie, opinioni e retroscena attraverso conversazioni approfondite con ospiti di rilievo.

Peter Gomez, come ogni sabato sera, riapre le porte del suo studio per una nuova puntata de La Confessione, il programma di interviste a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport, in onda alle 20.15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 13 dicembre 2025. Primo ospite della puntata è Eugenio Finardi, che racconterà la sua vita a partire dall’infanzia trascorsa tra Italia e Stati Uniti, per poi ripercorrere gli esordi musicali negli anni Settanta, passando per la militanza politica e il difficile rapporto con le dipendenze. A seguire Giampiero Mughini, che ripercorrerà l’esperienza delle barricate con gli studenti della Sorbona, la fondazione de Il Manifesto — abbandonato dopo soli tre mesi —, la rottura con la sinistra e il successivo sopraggiungere della popolarità, fino ad arrivare ai più recenti problemi economici e di salute. Davidemaggio.it

Il sabato ci si prepara per #LaConfessione con Peter Gomez alle 20.20 su Rai3. #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com facebook

Parlerò a Roma il 6 dicembre con Alessandro Di Battista e l'8 dicembre con Peter Gomez (Valentina Petrini moderatrice) x.com