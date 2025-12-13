In Iran, una donna è stata impiccata dopo aver ucciso la figliastra di 4 anni, in un caso di violenza familiare. La madre naturale non ha concesso il perdono, applicando così la legge del taglione, nota come qisas. Questo tragico episodio riaccende il dibattito sulla validità e l’applicabilità di questa legge antica nel contesto moderno.

Occhio per occhio, la legge del taglione o, per dirla in arabo, la qisas. È in nome di una delle leggi più antiche – e ormai obsoleta nella maggior parte del mondo – che una donna è stata giustiziata per impiccagione nella provincia nord-occidentale dell’Iran. La donna due anni fa aveva ucciso Ava, la figliastra di quattro anni, dopo averla picchiata a sangue nel giardino di casa nella città di Orumiyeh. Il pestaggio della bimba. Il caso ha avuto una enorme eco mediatica per un semplice fatto: di quel brutale pestaggio che aveva portato alla morte della piccola bimba c’erano i video in cui tutto era visibile e nulla era lasciato all’ipotesi. Open.online

Pesta a sangue la figliastra di 4 anni e la uccide, donna impiccata in Iran: la madre naturale non le ha concesso il perdono

