Pesca stop ai tagli europei | esulta la marineria di Fiumicino

La marineria di Fiumicino festeggia dopo che, a Bruxelles, è stato deciso di non ridurre le giornate di pesca nel 2026. Dopo lunghe trattative, il ministro Francesco Lollobrigida ha ottenuto questa vittoria per il settore ittico europeo, garantendo continuità alle attività dei pescatori e sostenendo l’economia locale.

Fiumicino, 13 dicembre 2025 – Nessun taglio alle giornate di pesca nel 2026. È il risultato ottenuto nella notte a Bruxelles dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, al termine di oltre quaranta ore di trattative in sede europea. La proposta della Commissione UE, che prevedeva una riduzione fino al 64 per cento delle giornate di attività per i pescherecci del Mediterraneo, è stata respinta all’unanimità dagli Stati membri. Esulta la marineria di Fiumicino. Un esito accolto con favore anche a Fiumicino, dove opera la più grande marineria del Lazio in termini di stazza e numero di imbarcazioni. Cdn.ilfaroonline.it

