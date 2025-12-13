Il Perugia ha deciso di cambiare rotta e adottare una strategia più decisa, escludendo Kanoute, Yabre, Broh e Ogunseye dalla rosa. L’obiettivo è concentrare le energie su un gruppo selezionato, pronto a lottare e a rilanciare le ambizioni della squadra. Una fase di rinnovamento che richiede scelte chiare e determinazione per affrontare le sfide future.

È arrivato il momento di fare le scelte. Di puntare su un gruppo mirato per andare avanti "a fare la guerra, calcisticamente parlando". Giovanni Tedesco ha deciso a chi affidarsi e alla vigilia della sfida di Campobasso fa la lista dei giocatori che non sono partiti e che a gennaio, quindi, saranno sul mercato. "Kanoute è infortunato e non parteciperà lla trasferta, ma anche se non avesse avuto problemi non sarebbe partito per scelta tecnica – spiega l’allenatore biancorosso – e con lui anche Broh, Ogunseye e Yabre, per il presente e per il futuro. E potrebbero non essere gli unici. La mia priorità è Campobasso, ora dobbiamo andare a fare la lotta, la guerra calcistica, servono uomini che si prendano le responsabilità e vadano a fare una grande partita". Sport.quotidiano.net

Perugia, Tedesco adesso non fa più sconti ’Kanoute, Yabre, Broh e Ogunseye sono fuori’ - Il tecnico prima di Campobasso: "Restano a casa per scelta tecnica, oggi e in futuro e non saranno gli unici. msn.com